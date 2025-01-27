Paris'te Tarihi Belediye Binası Yandı, Çan Kulesinde Büyük Hasar Oluştu

Paris'te bulunan tarihi belediye binasında yangın çıktı. Yangında tarihi belediye binasının çan kulesinde büyük hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Paris'te Tarihi Belediye Binası Yandı, Çan Kulesinde Büyük Hasar Oluştu

Fransa'nın başkenti Paris'teki 12’nci bölge belediye binasının çatısında yangın çıktı. 1876 yılında inşa edilen tarihi binanın çan kulesinde büyük hasar oluştuğu bildirildi.

36 metre yüksekliğindeki kulenin çökme riski sebebiyle bina çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu. Yetkililer, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını, yangınla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

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Kaynak: DHA

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