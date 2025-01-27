Beyoğlu'nda Yangın Paniği

İstanbul Beyoğlu'nda Meclis-i Mebusan Caddesi'nde üzerinde 6 katlı metruk binada, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesinden sonra yangın söndürüldü. Ekipler metruk binada soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Ölen ya da yaralanan olmadığı yangınla ilgili polis inceleme başlattı.

Kaynak: İHA