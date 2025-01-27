İsrail'den Lübnan'a Bombardıman! Ölü ve Yaralılar Var

Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen işgal ettiği bölgelerden çekilmeyen İsrail ordusu yine saldırılar düzenledi. Son saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

İsrail'den Lübnan'a Bombardıman! Ölü ve Yaralılar Var

Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşması gereği işgal ettiği bölgelerden çekilmeyen İsrail ordusunun saldırıları sürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyinde İsrail'in işgal ettiği bölgede Lübnan vatandaşlarına saldırılar düzenlendiği bildirildi.

İsrail'in saldırılarında Adise beldesinde bir Lübnanlının hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 2 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, güneydeki Beni Hayyan'da 2, Hula'da 2 ve Yarun'da da 1 Lübnan vatandaşının yaralandığı kaydedildi.

Buna göre, Lübnan ile yaptığı ateşkes anlaşması gereği bölgeden çekilmesi gereken İsrail'in söz konusu sürenin dolmasının ardından düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 25'e, yaralıların sayısı ise 141'e yükseldi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA ise İsrail askerlerinin Kefr Killa beldesinden Deyr Mimas'a girmeye çalışan bölge sakinlerine ateş açtığını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.

İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.

Son olarak ABD'den yapılan açıklamada, Lübnan ve İsrail arasındaki anlaşmanın 18 Şubat'a kadar uzatıldığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

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