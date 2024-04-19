Paris'te canlı bomba paniği: İran Başkonsolosluğu'nda kendini patlatmakla tehdit eden kişi yakalandı

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan İran Başkonsolosluğu'na bomba yeleği giren bir adam, kendini patlatmakla tehdit etti.

Polis, büyükelçilik çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu ve kendini havaya uçurmakla tehdit eden adamı gözaltına aldı.

Bölgedeki metro seferleri güvenlik gerekçesiyle durdurulduğu aktarıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem