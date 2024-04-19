S&P, İsrail'in kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's (SP) yükselen "jeopolitik riskler" nedeniyle İsrail'in kredi notunu "AA-"den "A+"ya düşürdü.

S&P Global, açıklamasında "İsrail'in genel hükümet açığının, çoğunlukla artan savunma harcamalarının bir sonucu olarak 2024 yılında GSYİH'nın yüzde 8'ine kadar genişleyeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Negatif görünüm, İsrail-Hamas savaşının ve Hizbullah'la çatışmanın İsrail ekonomisini ajansın şu anda beklediğinden daha fazla etkilemesi veya kızıştırması riskini yansıtıyor.

"ASKERİ GERİLİM RİSKİ"

Açıklamada, "Şu anda İran'la daha ciddi, doğrudan ve sürekli bir askeri çatışma da dahil olmak üzere birçok olası askeri gerilim riski görüyoruz" denildi.

Cumartesi günü İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzinelerce İHA ve füze fırlattı. Bu saldırı, ABD'nin İsrail'i destekleme sözü vermesiyle bölgesel düşmanlar arasında büyük bir gerilimi tetikleyebilir.

FITCH, NEGATİF İZLEMEDEN ÇIKARDI

Bu ayın başlarında Fitch, İsrail'i "negatif izleme"den çıkardı ve

A-artı notunu korudu. Ancak İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı savaşını risk olarak gösterdi.

Şubat ayında Moody's, savaş riskleri nedeniyle ülkenin kredi notunu düşürdü. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, kararın sağlam ekonomik mantığa dayanmadığını ve karamsar bir "manifesto" ile eş değer olduğunu söyledi.