S&P, İsrail'in kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's (SP), geçtiğimiz hafta sonu İran'la gerilimin tırmanmasının ardından "yüksek jeopolitik riskler" nedeniyle İsrail'in uzun vadeli kredi notunu "AA-"den "A+"ya düşürdü.

S&P, İsrail'in kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard Poor's (SP) yükselen "jeopolitik riskler" nedeniyle İsrail'in kredi notunu "AA-"den "A+"ya düşürdü.

S&P Global, açıklamasında "İsrail'in genel hükümet açığının, çoğunlukla artan savunma harcamalarının bir sonucu olarak 2024 yılında GSYİH'nın yüzde 8'ine kadar genişleyeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Negatif görünüm, İsrail-Hamas savaşının ve Hizbullah'la çatışmanın İsrail ekonomisini ajansın şu anda beklediğinden daha fazla etkilemesi veya kızıştırması riskini yansıtıyor.

"ASKERİ GERİLİM RİSKİ"

Açıklamada, "Şu anda İran'la daha ciddi, doğrudan ve sürekli bir askeri çatışma da dahil olmak üzere birçok olası askeri gerilim riski görüyoruz" denildi.

Cumartesi günü İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e düzinelerce İHA ve füze fırlattı. Bu saldırı, ABD'nin İsrail'i destekleme sözü vermesiyle bölgesel düşmanlar arasında büyük bir gerilimi tetikleyebilir.

FITCH, NEGATİF İZLEMEDEN ÇIKARDI

Bu ayın başlarında Fitch, İsrail'i "negatif izleme"den çıkardı ve
A-artı notunu korudu. Ancak İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı savaşını risk olarak gösterdi.

Şubat ayında Moody's, savaş riskleri nedeniyle ülkenin kredi notunu düşürdü. İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, kararın sağlam ekonomik mantığa dayanmadığını ve karamsar bir "manifesto" ile eş değer olduğunu söyledi.

Etiketler
İsrail
Doğum ayı çiçeğiniz karakteriniz hakkında ilginç bilgiler veriyor... Doğum ayı çiçeğiniz karakteriniz hakkında ilginç bilgiler veriyor...
81 ildeki ev sahipleri için yeni dönem: Ödenecek tutar değiştirildi... 81 ildeki ev sahipleri için yeni dönem: Ödenecek tutar değiştirildi...
Türk fizikçi Furkan Öztürk 'çığır açıcı keşfi' ile Harvard'dan ödül aldı Türk fizikçi Furkan Öztürk 'çığır açıcı keşfi' ile Harvard'dan ödül aldı
Düğününde havuza düşen gelinden acı haber Düğününde havuza düşen gelinden acı haber
ÇOK OKUNANLAR
AKP MYK’da “kent lokantaları” tartışması: Erdoğan sinirlendi! AKP MYK’da “kent lokantaları” tartışması
Belediye meclisinde protesto: Tanju Özcan, grubun içinde yer alan eşine böyle seslendi Tanju Özcan, grubun içinde yer alan eşine böyle seslendi
Resmi Gazete'de yayımlandı: AYM'den boşanma davalarına ilişkin iptal kararı AYM'den boşanma davalarına ilişkin iptal kararı
Özlem Zengin inkar etti, AKP'nin programında yer aldı: Göçmen işçi dönemi başladı! Zengin inkar etti, AKP'nin programında yer aldı!
İsrail, İran'a misilleme saldırısı başlattı İsrail, İran'a misilleme saldırısı başlattı