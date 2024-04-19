Düğününde havuza düşen gelinden acı haber

Brezilya'da gerçekleşen olayda bir gelin, kendi düğününde yüzme havuzuna düşerek hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Düğününde havuza düşen gelinden acı haber

T24'ün aktardığına göre, Brezilya'da 38 yaşındaki Elisangela Gazano, Brezilya'nın Limeira kentinde kiralık bir kır evindeki düğününde dans ederken dengesini kaybederek suya düştü.

Misafirler 5 çocuk annesi kadını kurtarmaya çalıştı ancak kadın hastaneye vardığında kalp krizi geçirdiği ve öldüğü bildirildi.

Arkadaşı Flavia Silva sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı: "Son birkaç gündür evleneceğin için çok mutluydun. Kadere bak, bir rüya nasıl da gerçekleşiyor ve aynı gün, bir veda olacağını bilmeden aramızdan ayrılıyorsun"

Etiketler
Brezilya
Son Güncelleme:
Finali yaklaştı... Kanal D'nin İnci Taneleri dizisinde büyük sır açığa çıkıyor... Finali yaklaştı... Kanal D'nin İnci Taneleri dizisinde büyük sır açığa çıkıyor...
İranlı yetkililerden saldırının hedefindeki İsfahan'daki nükleer tesisle ilgili açıklama İranlı yetkililerden saldırının hedefindeki İsfahan'daki nükleer tesisle ilgili açıklama
Bir hikaye daha sona eriyor. Kanal D sevilen dizisine noktayı koyuyor... Bir hikaye daha sona eriyor. Kanal D sevilen dizisine noktayı koyuyor...
Türk fizikçi Furkan Öztürk 'çığır açıcı keşfi' ile Harvard'dan ödül aldı Türk fizikçi Furkan Öztürk 'çığır açıcı keşfi' ile Harvard'dan ödül aldı
ÇOK OKUNANLAR
AKP MYK’da “kent lokantaları” tartışması: Erdoğan sinirlendi! AKP MYK’da “kent lokantaları” tartışması
Belediye meclisinde protesto: Tanju Özcan, grubun içinde yer alan eşine böyle seslendi Tanju Özcan, grubun içinde yer alan eşine böyle seslendi
Resmi Gazete'de yayımlandı: AYM'den boşanma davalarına ilişkin iptal kararı AYM'den boşanma davalarına ilişkin iptal kararı
Özlem Zengin inkar etti, AKP'nin programında yer aldı: Göçmen işçi dönemi başladı! Zengin inkar etti, AKP'nin programında yer aldı!
İsrail, İran'a misilleme saldırısı başlattı İsrail, İran'a misilleme saldırısı başlattı