Düğününde havuza düşen gelinden acı haber
Brezilya'da gerçekleşen olayda bir gelin, kendi düğününde yüzme havuzuna düşerek hayatını kaybetti.
T24'ün aktardığına göre, Brezilya'da 38 yaşındaki Elisangela Gazano, Brezilya'nın Limeira kentinde kiralık bir kır evindeki düğününde dans ederken dengesini kaybederek suya düştü.
Misafirler 5 çocuk annesi kadını kurtarmaya çalıştı ancak kadın hastaneye vardığında kalp krizi geçirdiği ve öldüğü bildirildi.
Arkadaşı Flavia Silva sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı: "Son birkaç gündür evleneceğin için çok mutluydun. Kadere bak, bir rüya nasıl da gerçekleşiyor ve aynı gün, bir veda olacağını bilmeden aramızdan ayrılıyorsun"
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