Düğününde havuza düşen gelinden acı haber

T24'ün aktardığına göre, Brezilya'da 38 yaşındaki Elisangela Gazano, Brezilya'nın Limeira kentinde kiralık bir kır evindeki düğününde dans ederken dengesini kaybederek suya düştü.

Misafirler 5 çocuk annesi kadını kurtarmaya çalıştı ancak kadın hastaneye vardığında kalp krizi geçirdiği ve öldüğü bildirildi.

Arkadaşı Flavia Silva sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı: "Son birkaç gündür evleneceğin için çok mutluydun. Kadere bak, bir rüya nasıl da gerçekleşiyor ve aynı gün, bir veda olacağını bilmeden aramızdan ayrılıyorsun"