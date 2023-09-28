Pakistan’da kırmızı göz salgını

Pakistan’ın Pencap eyaletinde kırmızı göz hastalığı şikayetiyle hastanelere başvuran kişi sayısı 86 bine ulaştı.

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Pakistan’da kırmızı göz salgını

Pakistan’ın doğusu halk arasında "kırmızı göz" hastalığı olarak bilinen konjonktivit salgınıyla mücadele ediyor.

Pencap eyaletinde konjonktivit rahatsızlığı nedeniyle hastanelere başvuran kişi sayısının 86 bine ulaştığı belirtilirken, bulaşıcı göz virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla 56 binden fazla devlet ve özel okulda eğitime ara verildi. Salgının okullarda yaygın olması nedeniyle belirti gösteren kişilere okul yönetiminin izin verdiği öğrenildi. Uzmanlar, ilerleyen günlerde vaka sayısının daha da artmasından endişe duyuyor.

Pencap Sağlık Müdürlüğü tarafından salı günü yayımlanan raporda, 1 hafta içinde 40 bin vakanın, eylül ayında ise 86 bin 133 vakanın bildirildiği kaydedildi. Pencap eyaletine bağlı Bahawalpur kenti 16 bin 744 vakayla hastalığın en çok görüldüğü kent olurken, Faysalabad’da 10 bin 22, Lahor’da 7 bin 538, Dera Gazi Han’da 3 bin 998, Gujranwala’da 3 bin 834, Multan’da 3 bin 311, Sheikhpura’da 3 bin 27, Layyah’da 2 bin 223, Norowal’da 2 bin 843, Sialkot’ta 2 bin 646, Muzaffargarh’da 2 bin 97, Kasur’da 2 bin 424, Khanewal kentinde ise 2 bin 66 vaka görüldü.

Kaynak: İHA

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