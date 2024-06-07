Ankara'da şiddetli sağanak can aldı: Tabela altına sığınan kadın hayatını kaybetti

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, trajik bir kazaya yol açtı. Yağmurdan korunmak için bir tabelanın altına sığınan 2 kişiden biri, tabelanın kopması sonucu hayatını kaybetti. Diğer kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Başkentte saat 21.30 sularında gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, Sincan ilçesi Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde yağmurdan korunmak isteyen 2 kişi, 10 metreye 5 metre ölçülerindeki bir tabelanın altına sığındı.

Fırtınanın da etkisiyle yerinden kopan tabela yağmurdan kaçarak sığınan 2 kişinin üzerine düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ayşe Yavuz (20) adlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı diğer kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ankara Valiliği, akşam saatlerinde Sincan'da yaşanan olaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"6 Haziran'da saat 21.00 sıralarında Sincan ilçemiz genelinde yaşanan yoğun ve şiddetli yağış nedeniyle Sincan-Ayaşyolu Yenikent Kavşağı'nda bulunan Belediyeye ait büyük reklam panosunun devrilmesi sonucu bahse konu yerde bulunan EGO otobüs durağında bekleyen Ayşe Yavuz (22) isimli vatandaşımız devrilen panonun altında kalması nedeniyle yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen maalesef vefat etmiştir. Konu ile ilgili tahkikata başlanmıştır."

Kaynak: İHA