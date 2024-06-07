Resmi Gazete'de yayımlandı: Devlet Denetleme Kurulu'na yeni başkan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanlığına Salih Tanrıkulu atandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Devlet Denetleme Kurulu'na yeni başkan

7 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanlığına Salih Tanrıkulu atandı.Atama kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri ile 5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10'uncu maddesi gereğince Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı görevden alındı. Bu suretle boşalan Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığına Kurul Üyesi Salih Tanrıkulu atandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Devlet Denetleme Kurulu'na yeni başkan - Resim : 1

Öte yandan 7 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete'de bazı İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılan atama ve görevden alma kararları da yer aldı.

Buna göre, Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener görevden alındı; Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Halil Yücel, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emrullah Aydın, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fethi Ateş, Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Osman Cebeci atandı.

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