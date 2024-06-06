Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Hububat alım fiyatları ve fark ödemesi belli oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 yılı hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Hububat alım fiyatları ve fark ödemesi belli oldu

2024 yılı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) hububat alım fiyatları ve fark ödemesi destekleri açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, makarnalık buğdaya ton başına 10 bin lira, ekmeklik buğdaya ton başına 9 bin 250 lira, arpaya ton başına 7 bin 250 lira verilecek.

Açıklamada, 2024 yılı bitkisel üretim verilerinin TÜİK 1. Tahmin sonuçlarına göre, hububat grubunda geçen yıla kıyasla ortalama %5,4 azalış beklendiği belirtildi. Buğday üretiminin ise geçen yıla göre %4,5 azalışla 21 milyon ton seviyesinde gerçekleşmesi öngörüldü.

Buna göre, 2024 mahsulü hububat alım fiyatları şöyle belirlendi:

Makarnalık buğday: Ton başına 10.000 TL
Ekmeklik buğday: Ton başına 9.250 TL
Arpa: Ton başına 7.250 TL

Ayrıca, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere verilecek fark ödemeleri de açıklandı:

Buğday: Ton başına 1.750 TL'ye kadar
Arpa: Ton başına 750 TL'ye kadar

Yapılan açıklamada, gübre, mazot ve sertifikalı tohumluk desteğinin üreticilere verilmeye devam edileceği de vurgulandı. Ürün bedeli ödemelerinin ise 45 gün içinde doğrudan üreticilerin banka hesaplarına yapılacağı belirtildi.

Öte yandan, hasat dönemindeki fiyat dalgalanmalarını önlemek, ihracat için hammadde temini sağlamak ve piyasa istikrarını korumak amacıyla bazı dış ticaret tedbirleri alındığı açıklandı. Bu kapsamda, kati un ihracatının serbest bırakıldığı, ekmeklik/makarnalık buğday ve arpa ihracatının kontrollü şekilde serbest hale getirildiği, buğday ithalatının ise 21 Haziran - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında durdurulduğu bildirildi.

Kaynak: AA

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