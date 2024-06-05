Hande Ataizi'den kötü haber; Kanal D'deki Taş Kağıt Makas'ın yıldızıydı

Hande Ataizi, uzun yıllar boyunca Kanal D ekranlarında yayımlanan ''Ruhsar, Camdaki Kız ve Taş Kağıt Makas'' gibi dizilerle gündemden düşmeyen bir isim olmuştur. Ancak şimdi, bu sevilen oyuncu ekrana veda ediyor.

KADRODAN ÇIKACAĞI ÖĞRENİLDİ

Birsen Altuntaş'ın aktardığı habere göre; Kanal D'nin başarılı yapımcı Asena Bülbüloğlu'nun imza attığı dizisi Taş Kağıt Makas sezon tatiline çıkıyor.

Taş Kağıt Makas etkileyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla yılın en sevilen yeni dizileri arasında yer aldı. Kanal D’nin adalet savaşı üzerinden ilerleyen dizisi bu akşam sezona veda edecek.

Uğraş Güneş’in yazdığı dizinin sezon finalinde iki ayrılık yaşanacak. Dizinin Süreyya’sı Hande Ataizi ile Azad’ı Aytaç Uşun ekibe veda edecek. Taş Kağıt Makas yeni sezonda yenilenen oyuncu kadrosu ve hikâyesiyle seyirci karşısına çıkacak.