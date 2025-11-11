Pakistan'da İntihar Saldırısı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Pakistan'da mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısı düzenledi. İlk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Pakistan basınındaki haberlere göre, polisin yaptığı açıklamada, başkent İslamabad'daki bölge mahkemesi binası yakınlarında patlama sesi duyulmasının ardından acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin bölgeyi kordona almasından sonra polisin yaptığı açıklamada, patlamanın intihar saldırısı sonucu meydana geldiği doğrulandı.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Polis, saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını ifade etti. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA-DHA

