Mısır'da Seçim Heyecanı! Gize'de Zafer Muhammed Ebu El-Eneyn'in!

Mısır’da iki aşamalı meclis seçimlerinin ilk ayağı 14 ilde başladı. Yaklaşık 35 milyonu aşkın seçmen, 596 sandalyeli parlamentonun üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Meclis üyelerinin 284’ü doğrudan, 284’ü kapalı parti listesiyle belirleniyor; 28 üye ise cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Kadın milletvekillerine ayrılmış sandalye oranı yüzde 25’in altında olamıyor. Oy verme işlemleri iki gün sürecek ve sonuçlar 18 Kasım’da açıklanacak. İkinci aşama oy verme işlemleri 24–25 Kasım tarihlerinde Kahire ve 13 şehirde gerçekleştirilecek. Nihai sonuçların açıklanmasının ardından yeni parlamentonun ilk oturumunun Aralık sonunda yapılması bekleniyor.

GİZE'DE ZAFER EBU EL-ENEYN'İN

İlk seçim zaferi haberiyse Gize bölgesinden geldi. Ülkenin önde gelen iş insanı ve siyasetçilerinden Muhammed Ebu El-Eneyn, Gize seçim çevresinden yeniden milletvekili seçildi. Seçim gözlemcileri, Ebu El-Eneyn’in zaferini hem “yerel düzeyde güçlü bir halk desteğinin göstergesi” hem de siyasi istikrarın devamı olarak değerlendiriyor. Seçimlerin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Muhammed Ebu El-Eneyn, uzun yıllardır Mısır siyasetinde etkili bir konumda. Cleopatra Grubu’nun kurucusu ve Meclis Başkanvekili olarak tanınan Ebu El-Eneyn, iş dünyasında seramik, turizm, medya ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

BÜYÜK DESTEK ALDI

Gize’nin Dokki–Agouza bölgesinden bağımsız aday olarak yarışan Ebu El-Eneyn, seçmenlerin yoğun desteğiyle yeniden parlamentoya girmeyi başardı. Seçim günü sabah saatlerinde oyunu kullandıktan sonra destekçileriyle buluşan Ebu El-Eneyn, “Mısır halkı iradesini güçlü bir biçimde ortaya koydu. Bu seçim, ülkemizin istikrarı ve kalkınması için bir dönüm noktası olacaktır” açıklamasını yaptı.

