Özbekistan’da depoda şiddetli patlama: 1 kişi hayatını kaybetti, 163 kişi yaralandı

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te bir şirkete ait depoda meydana gelen şiddetli patlamada 1 kişi öldü, 163 kişi yaralandı.

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Özbekistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Taşkent’in Sergeli ilçesinde uluslararası havalimanı yakınlarında bir lojistik şirketine ait depoda yerel saatle 02.43 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi. Patlamanın şiddetiyle çevredeki evlerin camları kırılırken, çıkan yangında alevler gökyüzünü aydınlattı.

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yangın nedeniyle olay yerine 16 itfaiye ekibinin sevk edildiği, yangının yerel saatle 05.02'de kontrol altına alındığı, ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Özbekistan Sağlık Bakanlığı, patlama sonucu 17 yaşındaki bir çocuğun öldüğünü, 163 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Açıklamada, yaralananlardan 24’ünün hastaneye kaldırıldığı, diğerlerinin ise olay yerinde tedavi edildiği belirtildi.

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