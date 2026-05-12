Orta Doğu’da Gizli Savaş: BAE, İran Rafinerisini mi Havaya Uçurdu?

Orta Doğu’da İsrail ve ABD ile İran arasında yaşanan gerilimde, yeni ve beklenmedik bir cephenin açıldığı iddia edildi. ABD’nin önde gelen gazetelerinden The Wall Street Journal (WSJ), Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İran topraklarına yönelik doğrudan ve gizli askeri saldırılar düzenlediğini öne sürdü.

LAVAN ADASI’NDAKİ PATLAMA

Haberde yer alan en çarpıcı detay, nisan ayındaki ateşkes sürecinde İran’ın Basra Körfezi’ndeki stratejik Lavan Adası Rafinerisi’nde meydana gelen patlama oldu.

İsmi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan habere göre, saldırıyı doğrudan BAE gerçekleştirdi. Çıkan dev yangın rafineri kapasitesinin büyük kısmını aylarca devre dışı bıraktı. İran o dönemde patlamayı "düşman saldırısı" olarak nitelendirse de faili netleştirememişti.

ABD SALDIRIDAN MEMNUN MU?

WSJ’ye konuşan kaynaklar, saldırının gerçekleştiği tarihte ateşkesin henüz tam olarak yürürlüğe girmediğini, bu nedenle Washington’un BAE’ye tepki göstermediğini savundu.

Aksine, Trump yönetiminin İran üzerindeki baskı politikasını destekleyen Körfez ülkelerinin sürece askeri olarak dahil olmasını memnuniyetle karşıladığı iddia ediliyor.

PENTAGON VE ABU DABI SESSIZ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve BAE Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınırken, Beyaz Saray, BAE’nin rolü hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı. Ancak yapılan açıklamada, "Başkan Trump’ın elinde tüm seçeneklerin bulunduğu ve İran üzerinde tam baskı sağlandığı" vurgusu dikkat çekti.

DOĞRUDAN MÜDAHALE

Daha önce genellikle vekil güçler üzerinden yürütülen İran-BAE geriliminin, bu saldırı iddiasıyla birlikte doğrudan çatışma boyutuna evrildiği görülüyor. Uzmanlar, BAE'nin bu hamlesinin İran’ın misilleme saldırılarına karşı bir "caydırıcılık" denemesi olabileceğini belirtirken, bölgedeki hassas dengelerin yeniden bozulabileceği uyarısında bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

ABD ve İsrail’in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

İran Ulusal Petrol Rafineri Şirketi ise 8 Nisan'da Basra Körfezi'nde İran'a ait Lavan Adası'ndaki petrol rafinerisinde meydana gelen patlamanın "düşman saldırısından" kaynaklandığını ve rafineride yangın çıktığını açıklamıştı. Saldırının ardından rafineride çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, çalışanların zamanında tahliyesi sayesinde herhangi bir can kaybı bildirilmediği aktarılmıştı.

İran Ulusal Petrol Rafineri Şirketi, ülkenin yakıt tedarik ve dağıtım ağının istikrarlı olduğunu bildirmiş ve halka yakıt tüketimini kontrol altında tutmaları çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA