Amerikan Halkı Bölündü: Suikast mı, Senaryo mu?

NewsGuard adına yapılan yeni bir anket, ABD halkının Trump’a yönelik suikast girişimlerine dair derin bir şüphe içinde olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 24’ü, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğindeki son saldırının 'planlanmış bir kurgu' olduğuna inanıyor.

ABD siyaseti, suikast girişimleri ve bunların arkasındaki gerçeklik tartışmalarıyla çalkalanıyor. NewsGuard şirketi adına YouGov tarafından 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen geniş kapsamlı anket, halkın kurumlara ve medyaya olan güveninin sarsıldığını gözler önüne serdi. Bin ABD vatandaşıyla yapılan çalışmada, Donald Trump’a yönelik üç ayrı olay mercek altına alındı.

BEYAZ SARAY YEMEĞİNDEKİ SALDIRI GERÇEK Mİ?

26 Nisan 2026’da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCD) yemeğinde yaşanan silahlı saldırı, halkın zihninde soru işaretlerine neden oldu:

  • Kurgu diyenler: Yüzde 24
  • Gerçek diyenler: Yüzde 45
  • Emin olamayanlar: Yüzde 31

Anket sonuçları, özellikle 18-29 yaş arası gençlerin ve Demokrat partili seçmenlerin olayların kurgulanmış olduğuna dair inancının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

BUTLER VE FLORİDA SALDIRILARI

Anket, Trump’ın geçmişte yaşadığı diğer saldırıları da kapsıyor. 13 Temmuz 2024’teki Butler mitingi saldırısı için halkın yüzde 24’ü "planlıydı" derken, yüzde 47’si olayın gerçekliğine inanıyor.

15 Eylül 2024’teki Florida golf sahası vakasında ise "kurgu" diyenlerin oranı yüzde 16’da kalsa da, "emin değilim" diyenlerin oranının yüzde 36 gibi yüksek bir seviyede olması dikkat çekiyor.

