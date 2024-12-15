OpenAI'yı İfşalayan Eski Araştırmacısı Evinde Ölü Bulundu

Elon Musk’ın kurucuları arasında yer aldığı ve yapay zeka dünyasında bir devrim niteliği taşıyan OpenAI bu kez teknoloji başarılarıyla değil, trajik bir olayla gündemde. Şirketin eski araştırmacılarından 26 yaşındaki Suchir Balaji ABD’nin San Francisco kentindeki dairesinde ölü bulundu. Genç bilim insanının ölümü hem yapay zeka camiasında hem de kamuoyunda derin bir şok yarattı.

New Balaji'nin ölümü 26 Kasım’da, sağlık kontrolü için randevusu bulunan genç adamın uzun süre geri dönüş yapmaması üzerine fark edildi. Yetkililer Balaji’nin yaşadığı daireye gittiğinde cansız bedeniyle karşılaştı. Polis kaynakları olay yerinde cinayeti işaret eden hiçbir delil bulunmadığını ve ölümün bir intihar olduğuna inandıklarını belirtti.

Balaji’nin adı son dönemde OpenAI hakkındaki ifşalarıyla gündeme gelmişti. Şirketin iç yapısını ve işleyişini eleştiren bazı raporların ardında onun olduğu iddia edilmişti. Bu durum genç bilim insanını hem kamuoyu hem de meslektaşları arasında tartışmalı bir figür haline getirmişti. Ancak Balaji’nin ölümü bu ifşaların bir sonucu mu yoksa tamamen kişisel nedenlerden mi kaynaklandığı sorusunu gündeme getirdi.

ADLİ TIPTAN İLK AÇIKLAMA

San Francisco Adli Tabipliği Balaji’ye yapılan otopsinin ardından yaptığı açıklamada, ölümün cinayetle bağlantılı olmadığını ve Balaji’nin kendi yaşamına son verdiğini düşündüklerini duyurdu. Henüz olayın kesin nedeni açıklığa kavuşmamış olsa da, bu trajedi yapay zeka sektöründeki yoğun baskı ve yüksek stres düzeyleri hakkında tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Suchir Balaji, daha 26 yaşında olmasına rağmen OpenAI gibi dünyanın önde gelen yapay zeka şirketlerinden birinde araştırmacı olarak çalışmış, sektörde umut vaat eden bir isimdi. Ancak bu parlak kariyer, ardında cevaplanmayı bekleyen birçok soru bırakarak son buldu. Balaji’nin ölümü, sadece bir şirketin değil, tüm bir sektörün çalışma koşullarını ve bireysel dayanıklılık sınırlarını sorgulamasına neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi