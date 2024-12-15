İsrail, İrlanda Büyükelçiliğini Kapatıyor

İsrail Dışişleri Bakanı Saar, İsrail aleyhine UAD nezdinde açılan ‘soykırım’ davasına müdahil olma kararı alan İrlanda'daki büyükelçiliklerini kapatacaklarını duyurdu.

İsrail, İrlanda Büyükelçiliğini Kapatıyor

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İrlanda'yla olan ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Saar, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı ‘soykırım’ davasına müdahil olma kararının ardından Dublin'deki büyükelçiliğin kapatılacağını söyledi.

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Kaynak: DHA

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