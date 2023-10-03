OnlyFans hesabı ortaya çıkan öğretmenin geliri ikiye katlandı

ABD'nin Missouri eyaletindeki St. Clair Lisesi'nde çalışan Brianna Coppage, yerel gazeteye "OnlyFans hesabı nedeniyle okul yönetimi tarafından zorunlu izne" çıkarıldığını söyledi.

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OnlyFans hesabı ortaya çıkan öğretmenin geliri ikiye katlandı

28 yaşındaki öğretmen, eşiyle birlikte içerik paylaştıkları erotik içerik üreticilerinin ve takipçileri tarafından kullanılan sosyal medya platformu olan OnlyFans hesabını yazın başında ek gelir kazanmak için açtıklarını belirtti.

Coppage, hesapla ilgili şikayetlerin yaklaşık iki hafta önce başladığını ifade ederek, "Hesabın ne zaman bana ait olup olmadığının anlaşılacağını bilmiyordum. İki hafta önce bunun ortaya çıktığını öğrendim. Dolayısıyla bu günün geleceğini biliyordum" dedi.

Independent Türkçe'nin aktardığı habere göre, öğretmen, mesleğinden geçen yıl toplamda 42 bin dolar kazandığını, OnlyFans hesabındansa aylık ortalama 8 bin ila 10 bin dolar gelir elde ettiğini söyledi.

Coppage, çarşamba günü okul yönetimiyle yaptığı görüşme sonucu zorunlu izne çıkarıldığını, haberlerin ardından OnlyFans hesabından kazandığı gelirin neredeyse iki katına fırladığını da belirtti.

Lise müdürü Kyle Kruse ise öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığını ve okuldaki işine son verilebileceğini söyledi.

Coppage, durumun farkında olduğunu belirterek, "Muhtemelen bir daha asla öğretmenlik yapamayacağım. Ancak bu riski biliyordum. Üzgünüm ve öğrencilerimi özlüyorum" dedi.

Öğretmen, OnlyFans hesabı açmaktan pişmanlık duymadığını söyleyerek, "Bunun tabu olduğunu biliyorum fakat seks işçiliğinin utanılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

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