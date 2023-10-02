İngiltere Oxford'da patlama

İngiltere Oxford'da gıda atığı geri dönüşüm tesisine düşen yıldırım nedeniyle patlama meydana geldi.

BBC'de yer alan habere göre, görgü tanıkları, Oxford'un kuzeyindeki Cassington'daki Severn Trent Green Enerji Santrali'nde meydana gelen patlamanın ardından gece gökyüzünde devasa bir ateş topunun belirdiğini gördüklerini bildirdi.

Şirket, saldırının biyogaz tanklarından birinin patlamasına neden olduğunu söyledi.

Kimsenin yaralanmadığını ve personelin bölgenin güvenliğini sağlamak için güvenlik ekipleriyle birlikte çalıştığını söyledi.

Severn Trent Green Power, gıda atıklarını biyogaza dönüştürüyor

Bölge sakinleri Witney, Burford, Chipping Norton ve Milton-under-Wychwood'da elektrik kesintileri olduğunu bildirdi.