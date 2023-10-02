ABD'de uçak kazası: 4 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Utah eyaletinde dün akşam bir uçak kazası yaşandı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'de uçak kazası: 4 kişi hayatını kaybetti

ABD’nin Utah eyaletinde uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Grand Bölgesi Şerif Ofisi’nden yapılan açıklamada, uçağın, Canyonlands Havaalanı’ndan kalkışından kısa süre sonra düştüğü duyuruldu. Uçağın Piper PA-28-140 tipi tek motorlu bir uçak olduğu belirtildi.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), kazanın soruşturulduğunu duyurdu. NTSB tarafından yapılan açıklamada, kazanın nedeninin henüz belirlenemediği kaydedildi.

Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

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