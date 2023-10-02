Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

Bu seneki Nobel Tıp Ödülü'nü Macar asıllı Katalin Kariko ve ABD'li Drew Weissman mRNA aşı çalışmalarıyla kazandı.

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Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu

2023 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü'nü Macar asıllı Katalin Kariko ve ABD'li Drew Weissman mRNA aşılarının önünün açılmasına yardımcı olan çalışmalarıyla kazandı.

Katalin Karikó ve Drew Weissman, genlerimizin yapı taşları olan nükleotid bazlarını değiştirme yöntemlerinde çığır açarak bilim insanlarının özel RNA dizileri oluşturmasına olanak sağladı.

Bu teknoloji COVID-19 aşılarının geliştirilmesinde çok önemliydi ve milyonlarca hayat kurtarmasıyla tanınıyor.

Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu - Resim : 1
Amerikalı biyokimyacı Katalin Karikó ve Amerikalı doktor-bilim insanı Drew Weissman, 2022 yılında Tokyo'da düzenlenen Japonya Ödülü takdim töreninde ödülleriyle birlikte poz veriyor.

Alfred Nobel tarafından 1901 yılında bilim alanındaki büyük başarıları onurlandırmak amacıyla oluşturulan ödül, 1 milyon dolarlık bir ödülü de beraberinde getiriyor. İsveç Kralı ödülleri 10 Aralık'ta Stockholm'de takdim edecek.

Kaynak: Gerçek Gündem

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