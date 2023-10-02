Nobel Tıp Ödülü sahiplerini buldu
Bu seneki Nobel Tıp Ödülü'nü Macar asıllı Katalin Kariko ve ABD'li Drew Weissman mRNA aşı çalışmalarıyla kazandı.
2023 Nobel Fizyoloji ve Tıp Ödülü'nü Macar asıllı Katalin Kariko ve ABD'li Drew Weissman mRNA aşılarının önünün açılmasına yardımcı olan çalışmalarıyla kazandı.
Katalin Karikó ve Drew Weissman, genlerimizin yapı taşları olan nükleotid bazlarını değiştirme yöntemlerinde çığır açarak bilim insanlarının özel RNA dizileri oluşturmasına olanak sağladı.
Bu teknoloji COVID-19 aşılarının geliştirilmesinde çok önemliydi ve milyonlarca hayat kurtarmasıyla tanınıyor.
Alfred Nobel tarafından 1901 yılında bilim alanındaki büyük başarıları onurlandırmak amacıyla oluşturulan ödül, 1 milyon dolarlık bir ödülü de beraberinde getiriyor. İsveç Kralı ödülleri 10 Aralık'ta Stockholm'de takdim edecek.
Kaynak: Gerçek Gündem
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