Meksika'da vaftiz töreni sırasında kilisenin çatısı çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meksika'da bir kilisenin çatısının çökmesi sonucu 9 kişi öldü, yaklaşık 20 kişi de göçük altında kaldı. Göçük altında kalanlar arasında çok sayıda çocuk olduğu düşünülüyor ve arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Meksika'da vaftiz töreni sırasında kilisenin çatısı çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yerel medya Ciudad, dün Madero'daki Santa Cruz Kilisesi'nin çatısının çökmesi sonucu 49 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Çökme esnasında yaklaşık 100 kişi bir vaftiz töreni için kilisede bulunuyordu.

Çatının çökme anına ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Yerel gazeteci Franc Contreras, BBC Dünya Servisi'nin Newsday programına yaptığı açıklamada çökmenin kilise ayininin önemli bir anında meydana geldiğini söyledi. "Kilise yaklaşık yüz kişiyle doluydu ve insanlar komünyon almak için sıraya girmişlerdi ve tam o sırada çatı üzerlerine çöktü; tuğlalar, beton ve tabii ki çelik destek yapıları insanların üzerine düştü" dedi.

Kızıl Haç yetkilileri, çatının kilisedeki sıraların üzerine çöktüğünü ve bu durumun mahsur kalanların hava boşluklarında hayatta kalabilmesine olanak tanıdığını aktardı.

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