Kraliyetin internet sitesine korsan saldırısı

İngiliz kraliyet ailesinin resmi web sitesinde 1,5 saatlik kesintinin, Rus bir bilgisayar korsanının bilinçli saldırısı olduğu öne sürüldü.

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Kraliyetin internet sitesine korsan saldırısı

Rus bir bilgisayar korsanı, İngiliz kraliyet ailesinin resmi web sitesini hedefli bir saldırıyla çökerttiğini iddia etti. Rus bilgisayar korsanı grubu KillNet'in lideri olduğu öne sürülen KillMilk adlı kişi, bugün Telegram'daki bir gönderisinde kraliyet ailesinin resmi web sitesine saldırdıklarını öne sürdü.

Grup, sitenin yayınını kesme işleminin "pedofillere yönelik bir saldırı" olduğunu iddia etti.

İngiliz Mirror gazetesi, kraliyet ailesinin resmi web sitesi royal.uk'nin yaklaşık 90 dakika süreyle kapatıldığını ve bu sabah yalnızca bir hata mesajı gösterdiğini, ancak artık tekrar yayında olduğunu bildirdi.

Killnet, dünya çapında devlet kurumlarına ve özel şirketlere yönelik saldırılarıyla bilinen Rusya yanlısı bir grup. Grubun Mart 2022 civarında kurulduğu, Rusya'ya ve Ukrayna işgaline destek verdiği biliniyor.


Bu tür siber saldırılar, ağa bağlı bir ana bilgisayarın hizmetlerini kesintiye uğratarak sunucuları ve bilgisayarları hedeflenen adresler için kullanılamaz hale getirmeyi amaçlıyor.

Web sitesine yönelik saldırı iddiasıyla ilgili Buckingham Sarayı'ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

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