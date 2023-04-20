Okyanusun en derin noktasında insan yapımı kanserojen madde bulundu

Stockholm Üniversitesi ve Güney Danimarka Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, poliklorlu bifeniller (PCB) diye bilinen bu kimyasalları Pasifik Okyanusu'ndaki Atacama Çukuru'nda buldu.

Independent Türkçe'den Çağla Üren'in derlediği habere göre keşif, 1970'lerde geniş çapta yasaklanmış olan bu kimyasalların çevre kirliliğindeki rolünü ve doğada ne kadar uzun süre dayanabildiğini gözler önüne seriyor.

Araştırmada deniz seviyesinden 8 bin metre derinlikteki 5 farklı noktadan toplanan tortu çekirdekleri incelendi. Hakemli bilimsel dergi Nature Communications'ta yayımlanan makalede, her numunede PCB bulunduğu ifade edildi.

Numunelerdeki kimyasalın seviyesi nispeten az olsa da araştırmacılar, sağlığa zararlı kimyasalların Dünya'nın en ücra bölgelerine bile sızmasının son derece endişe verici olduğunu söylüyor.

Araştırmanın ortak yazarı Profesör Ronnie N. Glud, "Çoğu kişinin muhtemelen toplumumuzdan uzak ve izole diye niteleyeceği bir derin deniz çukurunun dibinde insan faaliyetinin izlerini bulmamız düşündürücü" diye konuşu.

PCB'ler, özellikle 20. yüzyılda çeşitli endüstriyel işlemler ve ürünlerde kullanılan, insan yapımı organik kimyasalları içeriyor. Bu kimyasallar, elektrikli ekipmanlarda soğutucu ve yağlayıcı olarak kullanılırken, boya, plastik ve kauçuk ürünlere de konuyordu.

Söz konusu maddelerin insan sağlığına ve doğaya ciddi biçimde zarar verdiğinin anlaşılmasının ardından, önce ABD, sonra da diğer ülkeler PCB'leri yasakladı. PCB'lerin kanserle bağlantılı olduğuna dair güçlü kanıtlar mevcut. Ayrıca üreme, sinir ve endokrin sistemini de olumsuz etkiledikleri düşünülüyor.

PCB'lerle ilgili bir diğer endişe kaynağı da parçalanmalarının zor olması ve doğada uzun süre dayanabilmesi. Bu da çevreye atık olarak bırakılan bu kimyasalların besin zincirine karışıp hayvanlar arasında aktarıldığı ve sonunda yine insan sağlığını da etkilediği anlamına geliyor.