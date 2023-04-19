AB'den ormanları tahrip eden ürünleri yasaklama kararı

Avrupa Parlamentosu, AB ülkelerine ormanlara zarar vererek üretilen soya, dana eti, palmiye yağı, tahta, kakao ve kahve gibi çeşitli ürünlerin ithal edilmesinin yasaklanmasını içeren yasayı onayladı.

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AB'den ormanları tahrip eden ürünleri yasaklama kararı

Avrupa Parlamentosu (AP), Fransa'nın Strazburg kentinde yapılan AP Genel Kurul oturumunda, ormanları tahrip eden ürünlere yasak getirme kararı aldı.

AP, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ormanlara zarar vererek üretilen soya, dana eti, palmiye yağı, tahta, kakao ve kahve gibi çeşitli ürünlerin ithal edilmesinin yasaklanmasını içeren yasayı onayladı.

YASA 552 'EVET' OYUYLA KABUL EDİLDİ

Dünya genelinde orman tahribatını önlemek, iklim değişimiyle mücadele etmek ve biyo çeşitlilik kaybını engellemek için hazırlanan yasa 552 'evet' oyuyla kabul edildi.

Kabul edilen yasaya göre, AB piyasalarında satılan ürünlerin dünya çapında orman tahribatına neden olmaması gerekecek. Şirketler, AB piyasasında ormansızlaşmaya ve orman bozulmasına yol açmayan ürünler satabilecek.

YASA NE GETİRİYOR?

Yasa ile birlikte özellikle palmiye yağı, sığır eti, tahta, kahve, kakao, kauçuk ve soya ile çikolata, mobilya, kağıt ve deri gibi ürünlerin ormansızlaşmaya katkı sağlamaması zorunlu olacak. Söz konusu ürünleri AB pazarına temin edenlere özen yükümlülüğü şartı koşulacak.

Sadece 31 Aralık 2020'den sonra ormansızlaşmaya veya orman tahribatına maruz kalmayan arazilerde üretilen ürünlerin AB pazarına erişimine izin verilecek. AB, bu ürünleri üreten ülkeleri düşük, normal ve yüksek riskli olarak sınıflandıracak. Risk kategorisi, yapılacak denetimlerdeki yükümlülüklerin seviyesini belirleyecek. Belirlenen kurallara uymayan firmalara, AB ülkesindeki yıllık cirosunun yüzde 4'üne varan para cezaları kesilebilecek.

Söz konusu düzenleme, AB ülkelerinin resmi onayının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek. 

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