O Ülkede Liselerde Cep Telefonu Yasaklandı

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İtalya, okullarda cep telefonu kullanımına yönelik kısıtlamaları sıkılaştırıyor. Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara’nın imzasıyla yayımlanan yeni genelgeye göre, cep telefonu yasağı artık lise öğrencilerini de kapsayacak. Daha önce sadece ilkokul düzeyinde uygulanan bu yasak, 2025 eğitim-öğretim yılından itibaren tüm ilk ve ortaöğretim kademelerine genişletiliyor.

Bakan Valditara, yaptığı açıklamada, akıllı telefonların aşırı ve bilinçsiz kullanımının gençler üzerinde ciddi olumsuz etkiler yarattığını vurguladı. Bilimsel araştırmaların da desteklediği bu adımın artık ertelenemez hale geldiğini belirten Valditara, “Ergenlerin sağlığı, refahı ve akademik başarısı için bu müdahale zorunlu” dedi.

Yeni düzenlemeye göre, cep telefonları sadece özel durumlarda, örneğin engelli öğrenciler ya da öğrenme güçlüğü yaşayanlar için, destekleyici araç olarak kullanılabilecek. Aynı şekilde, müfredat kapsamında teknoloji eğitimi verilen derslerde, öğretmen gözetiminde istisnai olarak telefon kullanımına izin verilebilecek.

Bu adımla birlikte İtalya, okullarda dijital dikkat dağınıklığını azaltmayı ve öğrencilerin derslere daha etkin şekilde katılımını sağlamayı hedefliyor. Eğitim otoriteleri, bu kararın öğrencilerin sosyal becerileri ve psikolojik dayanıklılığı açısından da olumlu etkiler yaratmasını bekliyor.

Kaynak: DHA