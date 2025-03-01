Norveç'e Gönderilen Kuru Üzümde 'Zehir' Tespit Edildi

İhraç edilen ürünlerde pestisit ve zararlı madde tespitine bir yenisi eklendi. Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye'den Norveç'e giden kuru üzümde normal değerlerin üzerinde pestisit tespit edildiğini duyurdu. Uyarı 'ciddi' koduyla yapılırken, kuru üzümler Türkiye'ye iade edildi.

Türkiye'den yurt dışına gönderilen birçok üründe pestisit tespit ediliyor. Son aylarda artan vakalar sonrası bakanlık bir açıklama yaparak bu ürünlerin Türkiye'de iç pazara sunulmadığını ve ülkeye döndükten sonra imha edildiğini açıklamıştı.