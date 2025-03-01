Zelenskiy ve Trump’ın Gergin Geçen Görüşmesi Sonrası Flaş Özür Açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD’de yayınlanan bir televizyon programında gerçekleştirdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşanan gergin görüşmeyi ve bu görüşmenin her iki ülke arasındaki ilişkiler üzerindeki yansımalarını değerlendirdi.

Özür dilemeyi dilemeyeceği sorulan Zelenskiy, Trump ile görüşme sürecinde yaşanan tansiyonu açıkça dile getirerek, “Hayır, başkana ve Amerikan halkına saygı duyuyorum. Ama bence dürüst olmalıyız ve yanlış bir şey yaptığımızdan emin değilim” dedi.

'TUTUMUMU DEĞİŞTİRMEYECEĞİM'

Görüşme sırasında kameralar önünde sergilenen gerginliğin, her iki taraf için de iyi olmadığını ifade eden Zelenskiy, "Ben çok açıktım ama Ukrayna’nın Rusya’ya karşı tutumunu değiştiremem" dedi.

Demokrasiye ve özgür basına olan inancını dile getiren Zelenskiy, “Ancak, bazen bazı şeyleri basın olmadan tartışmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. Zelenskiy, "Medyaya her zaman açığım ama çok hassas konular var. Sadece dürüst olmak istiyorum ve ortaklarımızın durumu doğru anlamasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER

ABD Başkanı Donald Trump ise Washington D.C’den ayrılmadan önce, Zelenskiy ile yaptığı görüşme ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Görüşmenin iyi geçmediğini vurgulayan Trump, "Onun açısından pek de iyi sonuçlanmadığını söyleyebilirim. Şansını çok fazla zorladı" dedi. Amaçlarının barış olduğunun altını çizen Trump, "Büyük bir gücün desteğini alıp cesaretlendiği için barış yapmayan birini aramıyoruz. Barış arıyoruz. 10 yıllık bir savaşa girip oyun oynamak istemiyoruz" diye konuştu.

'ZELENSKİY SAVAŞ İSTİYOR'

Öte yandan Zelenskiy’yi savaşı devam ettirmek istemekle itham eden Trump, "Peşinde olduğu şey, benim peşinde olduğum şey değil. Savaşmak, savaşmak ve sonunda ölüm istiyor. Bu hafta 2 bin kişi öldü, genç Ukraynalılar ve Ruslar. Onları önemsiyorum. Herkesi önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaşı bitirmek istediğini, ancak Zelenskiy’nin buna razı olmadığını öne süren Trump, "Başkan Putin savaşı bitirmek istiyor. O (Zelenskiy) ise, bizi anlaşmaya ve savaşa devam etmeye ikna etmek isteyen bir adam. Ama biz bunu yapmıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi