Nijerya'da silahlı saldırı: 34 kişi hayatını kaybetti
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 34 kişi yaşamını yitirdi.
Nijerya'nın Zamfara eyaleti yerel güvenliklerin yetkilisi İsmail Magaji, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin eyaletin Dan Gulbi bölgesinde silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.
Ulusal basındaki haberlere göre, Magaji, saldırıda aralarında 7 askerin bulunduğu 34 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.
Zamfara eyaleti, 5 yıldır silahlı çetelerin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Kaynak: AA
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