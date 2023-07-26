Nijerya'da silahlı saldırı: 34 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 34 kişi yaşamını yitirdi.

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Nijerya'da silahlı saldırı: 34 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'nın Zamfara eyaleti yerel güvenliklerin yetkilisi İsmail Magaji, yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin eyaletin Dan Gulbi bölgesinde silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Magaji, saldırıda aralarında 7 askerin bulunduğu 34 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

Zamfara eyaleti, 5 yıldır silahlı çetelerin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: AA

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Nijerya
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