15 günlük bebeği kaçıran kedi, çatıdan düşürüp öldürdü

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde, 15 günlük bir bebeği kaçıran vahşi kedi, bebeği çatıdan düşürerek ölümüne neden oldu.

15 günlük bebeği kaçıran kedi, çatıdan düşürüp öldürdü

Hindustan Times'ın haberine göre, Badaun bölgesinde, yabani bir kedi, annesinin yanında uyuyan ikiz bebeklerden birini alıp kaçtı.

Polis yetkilileri, baba Hasan'ın kovaladığı kedinin, ağzında taşıdığı bebeği çatıdan düşürdüğünü aktardı.
Rihan adındaki 15 günlük bebek, düştüğü yerde hayatını kaybetti.

Baba Hasan polise, hayvanın, bebekler doğduğundan beri her gün evlerine geldiğini ve kediyi sürekli kovaladıklarını söyledi.

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