Nijerya'da Sel Felaketi: 179 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da haftalardır etkili olan şiddetli yağışlar birçok bölgede sel felaketine neden oldu. Sellerde en az 179 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da Sel Felaketi: 179 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da haftalardır etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde en az 179 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA) tarafından yapılan açıklamada, sel felaketlerinde en az 179 kişi hayatını kaybettiği aktarılarak, on binlerce kişinin yerinden olduğu belirtildi.

Nijerya'da Sel Felaketi: 179 Kişi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Açıklamada, şiddetli yağış ve sellerden en kötü etkilenen bölgelerin kuzeybatıdaki 7 eyalet olduğu aktarılarak, söz konusu eyaletlerde toplam 89 kişinin hayatını kaybettiği ve 25 bin hektardan fazla tarım arazinin etkilendiği ifade edildi.

Nijerya'da Sel Felaketi: 179 Kişi Hayatını Kaybetti - Resim : 2

Nijerya'da 2022 yılında yaşanan sellerde, 600'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 1,4 milyon kişi evlerini terk etmiş ve 440 bin hektar tarım arazisi tahrip olmuştu.

Kaynak: İHA

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