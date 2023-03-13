Nijerya'da Lassa ateşinden ölümler artıyor: Bu yıl 102 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle bu yıl yaşamını yitirenlerin sayısı 102'ye çıktı.

Nijerya'da Lassa ateşinden ölümler artıyor: Bu yıl 102 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da hayvandan insana geçen ve ölümcül olabilen Lassa ateşi salgınında bu yıl hayatını kaybedenlerin sayısı 102'ye yükseldi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak'tan bu yana Lassa salgını, ülkenin 22 eyaletine bağlı 89 bölgesinde yayılmaya devam ediyor.

Bu sürede 676 vaka tespit edildi ve salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 102'ye yükseldi.

Nijerya hükümeti, şubat başında Lassa ateşi salgını nedeniyle "acil durum" ilan etmişti.

Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım-mayıs döneminde artan Lassa ateşi salgınında 1 Ocak-20 Kasım 2022 döneminde 989 vaka tespit edilmiş, 178 kişi yaşamını yitirmişti.

NİJERYA’DA İLK OLARAK 1969’DA RASTLANMIŞTI

Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA

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