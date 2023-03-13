Nepal’de dağlara yalnız tırmanmak yasaklandı

Nepal Turizm Kurulu, dünyanın en yüksek dağı Everest için beş yıl önce getirilen 'yalnız tırmanma yasağı'nın ülkedeki tüm dağları kapsayacak şekilde genişletildiğini duyurdu. Buna göre, ülkedeki dağlara devlet tarafından lisans verilmiş rehberle ya da grup halinde dağlarda tırmanış gerçekleştirilebilecek.

AA'nın aktardığına göre, Nepal Turizm Kurulu Direktörü Mani R. Lamichhane, "Yalnız seyahat eden kişilere acil durumda yardımcı olacak kimse bulunmuyor. Şehirlerde bir sıkıntı yok ancak uzak bölgelerdeki dağlarda altyapı yeterli değil" açıklamasında bulundu.

'KAYBOLDUKLARINDA TURİSTLERİ TAKİP ETMEK ZOR OLUYOR'

"Turistler kaybolduğunda ya da ölü bulunduğunda, uzak yolları kullandıkları için devletin bu kişileri takip etmesi zorlaşıyor" değerlendirmesini de paylaşan Lamichhane, 'derneklerin kendilerinden yetkisiz yürüyüş faaliyetlerinin durdurulmasını istediğini, turizm derneklerinin de uzun süredir aynı talepte bulunduklarını' aktardı.

Dağlara yalnız tırmanma yasağı, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

EVEREST'TE 1920'DEN BU YANA 200'DEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Nepal, 2018'de kaza sayısını azaltmak için dünyanın zirvesi kabul edilen Everest'e yalnız tırmanmaya yasak getirmişti. 8 bin 848 metre yükseklikteki Everest'te 1920'den bu yana 200'den fazla kişi yaşamını yitirdi.