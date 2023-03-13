Türkiye, Suriye ile masaya oturacak: 'Normalleşme' toplantısı için tarih belli oldu
Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilecek olan ve ülke ile Türkiye'nin ilişkilerin normalleşmesini içeren toplantı 15-16 Mart'ta Moskova'da gerçekleştirilecek.
2013 yılında çıkan iç savaşın ardından Türkiye'nin diplomatik ilişkileri bulunmayan Suriye ile normalleşme süreci için görüşmeler sürüyor.
Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu toplantı, 15-16 Mart’ta Moskova’da gerçekleştirilecek.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, Rusya, Suriye ve İran arasında Moskova'da yapılacak toplantının tarihi belli oldu.
Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre; 15-16 Mart'ta düzenlenecek toplantıda, Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık edecek.
Toplantıya Rusya'yı temsilen Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Ülkeleri Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İran'ı temsilen Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı, Suriye'yi temsilen ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan katılacak.
Kaynak: AA