Hastanede skandal: Sünnet için giden çocuğun bademciklerini aldılar!

5 çocuk annesi M. Y, 2.5 yaşındaki oğlu A. Y’i sünnet ettirmek için geçen hafta Ergani Devlet Hastanesine götürdü. Giriş işlemleri yapılan A., ameliyathaneye alındı. Ameliyathanede, hastalar karışınca KBB doktoru, 2.5 yaşındaki A.’yı kendi hastası sanarak ameliyata aldı. Ameliyat yaklaşık bir saat sürdü, A, uyandırıldıktan sonra odaya götürüldü.

Amida Haber'in aktardığına göre; üroloji odasında bekleyen aile çocuklarının gelmediğini görünce, görevlilere sordu. Görevliler, A.’nın ameliyattan çıktığını, KBB’nin yatan hasta servisine alındığını söyledi. KBB servisine giden anne M. Y, oğlunu odada görünce yanlış ameliyata sokulduğunu anladı.

Listeleri kontrol eden doktorlar hastaların karıştığını fark etti. Ürolog ile KBB doktoru birbirini suçlayarak tartıştı. Araya personel girdi.

Hastane ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, iki doktor hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.