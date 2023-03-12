Yunanistan'da binlerce eylemci sokakta: 'Unutmayacağız'

Yunanistan'ın en büyük işçi sendikaları ülke genelinde greve hazırlanırken, 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasını protesto eden binlerce eylemci başkent Atina'da bir araya geldi. Tüm Mücadeleci İşçiler Cephesi'nin (PAME) 10 binden fazla destekçisi, parlamento binasının bulunduğu Sintagma Meydanı'nda toplandı. Eylemciler, "Katiller" ve "Unutmayacağız" sloganları attı. Protestolar nedeniyle, başkent metrosunun Sintagma ve Panepistimio durakları kapatıldı.

Yunanistan’da İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu'nun (ADEDY) ortak çağrısıyla, 16 Mart'ta genel greve gidecek.

KKE: HAFIZALARDAN SİLİNMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Merkez Komitesi Genel Sekreteri Dimitris Koutsoumbas ise Atina'da yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ta Tempi bölesinde meydana gelen kazanın 'bir suç' olduğunu söyledi. Koutsoumbas, "Bu suçun hafızalardan silinmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan'ın Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu 57 kişi hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 350 yolcunun bulunduğu trende hayatını kaybedenlerin çoğu, üniversite öğrencisiydi. Kazanın ardından Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis, 'böylesi bir trajik olay karşısında hiçbir şey olmamış gibi devam etmenin mümkün olmayacağını' söyleyerek istifasını açıklamıştı.