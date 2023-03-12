Fransa'da Senato, eylemlere neden olan emeklilik reformunu kabul etti

Fransa'da yeni emeklilik düzenlemesine karşı grevler ve eylemler sürerken, tasarı Senato'da kabul edildi. Tasarıyla ilgili son oylama Ulusal Meclis'te yapılacak.

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Fransa'da Senato, eylemlere neden olan emeklilik reformunu kabul etti

Fransa'da emeklilik yaşının kademeli olarak 62'den 64'e yükseltilmesini içeren ve tepkilere neden olan emeklilik reformuna karşı ülke genelinde protestolar devam ederken, reform paketi Fransız Senatosu'nda oylamaya sunuldu. Senatoda yapılan oylamada, reform paketi 112'ye karşı 195 oyla kabul edildi.

Fransa'da tartışmalı reforma karşı grevler devam ediyorFransa'da tartışmalı reforma karşı grevler devam ediyorDünya

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne oylamanın ardından yaptığı açıklamada, hükümetin, reform paketini parlamentodan geçirmek için de çoğunluğa sahip olduğuna inandığını söylerken, "Senato'da bu akşam emeklilik reformu ile ilgili yapılan oylamada önemli bir adım atıldı" dedi.

SON OYLAMA ULUSAL MECLİS'TE

Fransa Senato Başkanı Gerard Larcher ise, "Herkesin konuştuğu bu büyük tartışmanın sonuna geldik. Geçtiğimiz 2 Mart'tan beri neredeyse 10 gündür gece gündüz aralıksız çalıştık" ifadelerini kullandı.

Komite tarafından hazırlanacak nihai taslak, son oylama için hem Senato'ya hem de Ulusal Meclise sunulacak.

Fransız Senatörler geçtiğimiz perşembe günü, reform paketinin bir maddesini 115'e karşı 201 oyla kabul etmiş, diğer maddeler için ise görüşmelerin devam edeceği belirtilmişti.

EMEKLİ OLABİLMEK İÇİN 2027'DEN İTİBAREN 43 YIL ÇALIŞMIŞ OLMAK GEREKECEK

Tartışmalı yasaya göre Fransa'da bu yıl eylül ayından itibaren emeklilik yaşı her yıl yılda 3 ay kademeli olarak artırılacak, emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030'da ise 64 yıla ulaşacak. Ülkede emekli olabilmek için 2027'den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek. Fransa'da 62 olan emeklilik yaşı, Batı Avrupa'daki diğer birçok ülkeden daha düşük. Emeklilik yaşı İspanya'da 65 ve İngiltere'de 66 olurken, İtalya ve Almanya emeklilik yaşını 67'ye yükseltmeyi planlıyor.

Fransızlar, günlerdir yeni yasayı protesto ediyorlar. 

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