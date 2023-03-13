Japonya'da maske kullanımı için yeni karar: Kişisel tercihlere bırakıldı

Covid-19'a karşı tedbirlerin gevşetildiği Japonya’da kapalı alanlarda zorunlu olan maske kullanımı hükümetin kısıtlamaları gevşetmesinin ardından kişilerin kendi inisiyatifine bırakıldı.

Japonya'da maske kullanımı için yeni karar: Kişisel tercihlere bırakıldı

2019 yılının kasım ayında Çin'in Wuhan eyaletinde tespit edilen ve 11 Mart 2020'de pandemi ilanına neden olan Covid-19 virüsünün etkileri sürerken tüm dünyada tedbirler azaltıldı.

Japonya hükümeti, Covid-19 kısıtlamalarını gevşetmeye başladı. Açıklanan yeni karara göre, iç alanlarda zorunlu tutulan maske kullanımı bugünden itibaren kişilerin kendi inisiyatifine bırakıldı. Bu kapsamda, iç ve dış mekanlarda maske takma zorunluğu kaldırıldı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre; metro, otobüs, hastane ve bakım merkezleri gibi kalabalık alanlarda ise maske kullanımı tavsiye edilse de zorunluluk bulunmayacak. Soğuk algınlığı belirtisi gösteren, Covid-19 testi pozitif çıkan ve bu kişilerle birlikte yaşayanların ise dışarı çıkarken maske kullanması gerekiyor.

 

Kaynak: AA

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