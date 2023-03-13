BBC'de kriz aşıldı: Görevi askıya alınan Gary Lineker kanala geri dönüyor

Brtitanya’da hükümetin yeni mülteci yasa tasarısını sosyal medya hesabından eleştirdiği için BBC’de yayınlanan programı sunmasına izin verilmeyen Gary Lineker’in görevine döneceği açıklandı.

BBC'nin en önemli futbol programı Match of the Day'in sunucusu ve İngiltere'nin ünlü eski milli futbolcularından Gary Lineker’in, hükümetin yeni mülteci yasa tasarısını sosyal medya hesabında eleştirdikten sonra, kanaldaki görevi askıya alınmıştı.

Lineker’in görevinin askıya alınmasının ardından, İngiltere kamuoyundan ve spor programlarının sunucularından dayanışma mesajları gelmişti.

Lineker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, krizin çözüldüğünü duyurdu.

Lineker, şunları söyledi:

"Gerçek dışı birkaç günün ardından bu olayı atlattığımız duyurmaktan mutluluk duyuyorum."

Dayanışmaları için meslektaşlarına teşekkür eden Lineker, "Futbol bir takım oyunudur, ancak destekleri çok büyüktü" dedi.

BBC'yi "dünyanın en iyi ve en adil yayıncısı" olarak nitelendiren Lineker, cumartesi günü Match of the Day programını sunacağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

BBC Türkçe'nin derlemesine göre, İngiltere hükümeti, Kamarası'nda ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin İngiltere'de iltica başvurusunda bulunma hakkını ortadan kaldıran yeni yasa tasarısını salı günü Avam Kamarası'na sundu.

Gary Lineker, Twitter hesabında, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın Avam Kamarası'ndaki konuşmasının klibini, "Aman tanrım, bu korkunç ötesi" yorumuyla birlikte paylaştı.

Lineker, kendisine "ileri gittin" diyen bazı kullanıcılara yanıt verirken de, "Biz önde gelen diğer Avrupa ülkelerinden çok daha az mülteci alıyoruz" diyerek, şunları söyledi:

"Bu, en korumasız insanları hedefleyen ölçüsüzce ve acımasız bir politikadan başka bir şey değil. Kullanılan dil de Almanya'da 30'larda kullanılandan pek farklı değil. Bu durumda ben mi ileri gitmiş oluyorum?"

Braverman, "Hukuki, ölçülü ve insani" diye nitelediği önlemlerin 1930'lar Almanyasına benzetilmesinden dolayı hayal kırıklığı duyduğunu söyledi.

Lineker, eleştiriler üzerine, "sesi olmayan" insanların haklarını savunmaya devam edeceğini kaydetti.

BBC sözcüsü, Lineker'e "sorumluluklarının hatırlatılacağını" açıkladı. Daha sonra Lineker'in, sosyal medya kullanımıyla ilgili bir anlaşmaya varılıncaya kadar, Match of the programının sunuculuğunu yapmayacağı duyuruldu.

Ayrıca Lineker'in son dönemde sosyal medyadaki faaliyetinin BBC ilkelerini ihlal ettiği, kendisinin "siyasi partilerle ilgili veya tartışmalı siyasi konularda taraf olmaması gerektiği" vurgulandı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, hükümetin de eleştirdiği Lineker'e destek verdi.

BBC çalışanlarının örgütlü olduğu NUJ ve BECTU sendikaları da kurumun Lineker ile ilgili kararını, "tehlikeli" ve "endişe verici" bulduklarını açıkladı.

Eski BBC Genel Müdürü Greg Dyke da BBC'nin Lineker'i programa çıkarmama kararının yanlış olduğunu ve kendi itibarını zedelediğini söyledi.

Kaynak: Gerçek Gündem