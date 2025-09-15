Nijerya'da Camiye Silahlı Saldırıda 40'tan Fazla Kişi Kaçırıldı
Nijerya'da camiye yapılan silahlı saldırıda 40'tan fazla kişi kaçırıldı.
Nijerya’da bir silah çete camiye saldırdı. Saldırıda 40’ı aşkın kişi kaçırıldı.
Zamfara Polis Sözcüsü Yazid Abubakar, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, kurtarma çalışmalarının başlatıldığını belirtti.
Zamfara eyalet hükümeti, eyalette artan silahlı saldırıları engellemek için geçen ay silahlı çete üyeleriyle barış anlaşması yapmıştı.
