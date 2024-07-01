Nijerya'da bir günde 3 intihar saldırısı: En az 18 ölü, 30 ağır yaralı

Nijerya'nın kuzeydoğusunda bir düğünü, bir hastaneyi ve bir cenaze törenini hedef alan intihar saldırılarında en az 18 kişinin öldüğü ve 30 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Kadın intihar bombacılarının 29 Haziran Cumartesi günü peş peşe gerçekleştirdiği saldırıları cihatçı grup Boko Haram’ın örgütlediği düşünülüyor. Boko Haram son yıllarda zemin kaybetmiş olsa da cihatçılar Nijerya'daki kırsal topluluklara düzenli olarak saldırmaya devam ediyor.

Boko Haram, saldırıların gerçekleştiği Borno eyaletindeki Gwoza kasabasını 2014’te ele geçirmişti. Nijerya ordusu, 2015’te kasabayı geri almıştı.

Nijerya ordusu silahlı grupların kabiliyetlerini azaltmış olsa da, bu gruplar sivillere ve güvenlik hedeflerine karşı ölümcül saldırılar düzenlemeye devam ediyor. 2019 yılında aynı bölgede düzenlenen üçlü intihar saldırısında 30 kişi hayatını kaybetmiş ve bu, bölgede intihar bombacıları tarafından gerçekleştirilen en ölümcül toplu katliam olmuştu.

Kaynak: ANKA