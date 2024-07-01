Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, 11 kilo tümör çıktı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 42 yaşındaki kadın, 4 saat süren bir operasyona alındı. Kadının karnından 11 kilogram ağırlığında tümör çıkartıldı.

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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, 11 kilo tümör çıktı

İran'ın Fars eyaletine bağlı Geraş kentinde karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran bir kadının karnından 11 kilogram ağırlığında tümör çıkartıldı.

İran Genç Gazeteciler Cemiyeti Haber Ajansı'na (YJC) göre, kanser cerrahisi uzmanı Dr. Ahmed Abdullahi konuya ilişkin bilgi verdi.

Abdullahi, "Geraş'taki Emirel Müminin Ali Eğitim Hastanesi'nde 42 yaşındaki kadın hastanın karın bölgesinden 11 kilogram ağırlığında tümör çıkartıldı" dedi.

Ameliyatın 4 saat sürdüğünü belirten İranlı doktor, hastanın durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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