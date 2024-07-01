Maldivler'de cumhurbaşkanına kara büyü yaptırdığı iddia edilen bakan tutuklandı

Maldivler'de Çevre Bakanı Fatıma Saleem ve eski eşi Adam Rameez de dahil olmak üzere 4 kişi, Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'ya "kara büyü" yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

Duvar'ın aktardığı iddialara göre tutuklananlardan birinin "büyücü" olduğu bildirilirken Bakan Saleem'in bu olay sonrasında görevden uzaklaştırıldığı da belirtildi.

Polis, Muizzu'ya kara büyü yapıldığı iddialarına yönelik yorum yapmaktan kaçındı.

Büyücülük, Maldivler'in çoğunluğu Müslüman olan nüfusunun yaşadığı ülkede ceza kanununa göre suç olarak nitelendirilmiyor.

Ancak İslam hukukuna göre kara büyü yapan kişiye 6 aya kadar hapis cezası verilebiliyor. Maldivler'de hukuk sistemi, şeriat ve İngiliz medeni hukuku'nun etkilerini taşıyan karma bir yapıdan oluşuyor.