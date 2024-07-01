Rapor: Her gün eğitimi hedef alan 8 saldırı kaydediliyor

Uluslararası sivil toplum örgütü Eğitimi Saldırılardan Korumak için Küresel Koalisyon (GCPEA), 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin raporunu yayımladı. Dünya genelinde her gün eğitime yönelik ortalama 8 saldırının kayıtlara geçtiğini vurgulayan rapora göre bu saldırılar, öğrencilere veya öğretmenlere yönelik saldırılardan okulların askeri amaçlarla kullanılmasına kadar uzanıyor.

Koalisyon’un hazırladığı rapora göre, Filistin'den Kolombiya'ya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden Ukrayna'ya, öğrenciler ve öğretmenler öldürüldü, tecavüze uğradı ve kaçırıldı, okullar ve üniversiteler bombalandı, yakıldı ve askeri amaçlar için kullanıldı.

GÜNDE ORTALAMA 8 SALDIRI, PATLAYICI SİLAHLAR ÇOK YOĞUN KULLANILDI

2022 ve 2023 yıllarında, eğitime yönelik yaklaşık 6 bin saldırı ve okulların ve üniversitelerin askeri amaçlarla kullanılması vakasını inceleyen raporda, günde ortalama 8 saldırı kaydedildi. Saldırılar, önceki iki yıla kıyasla yüzde 20 oranında arttı.

Patlayıcı silahlar, eğitime yönelik tüm saldırıların yaklaşık üçte birinde kullanıldı. Saldırılar arasında Kolombiya, Myanmar, Filistin, Sudan, Suriye, Ukrayna ve Yemen gibi ülkelerde hava saldırıları, roketler ve topçu bombardımanlarının yanı sıra el yapımı patlayıcılar ve kara mayınları da yer aldı.

Eğitime en fazla saldırı Filistin, Ukrayna, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Myanmar'da kaydedildi. Her ülkede yüzlerce okul tehdit edildi, yağmalandı, yakıldı, el yapımı patlayıcılarla hedef alındı ya da bombardıman veya hava saldırılarıyla vuruldu. Hindistan, Pakistan, Filistin ve Afganistan'da eğitime yönelik saldırılarda zarar gören ya da hayatını kaybedenlerin sayısının yüksek olduğu bildirildi. Bazı vakalarda öğrenciler veya eğitimciler okullara ve üniversitelere yapılan saldırılarda yaralandı veya öldürüldü, diğerlerinde ise kaçırma veya tutuklamalarda hedef alındılar veya okula veya üniversiteye giderken veya üniversiteden dönerken zarar gördü.

KIZ ÇOCUKLARI VE KADINLAR CİNSİYETLERİ NEDENİYLE HEDEF ALINDI

Araştırma kapsamında en az on ülkede eğitime yönelik saldırılarda kız çocuklarının ve kadınların cinsiyetleri nedeniyle hedef alındığı rapor edildi. Afganistan ve Pakistan da dâhil olmak üzere bazı ülkelerde kız öğrenciler ve öğretmenler ya da eğitim tesisleri, eğitim almalarını engellemek amacıyla hedef alındı.

Koalisyon; engelli, LGBT, yerli ve azınlık topluluklardan gelen öğrencilerin daha büyük kırılganlıklarla karşı karşıya kaldığını ve eğitimi hedef alan saldırılardan özellikle etkilendiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA