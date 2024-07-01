Dalgıçlar çuvallarla daldı: Dipten çıkanlar şoke etti

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği gerçekleştirildi. Çuvallarla dalan dalgıçların dipten çıkardığı çöpler görenleri şaşırttı.

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Dalgıçlar çuvallarla daldı: Dipten çıkanlar şoke etti

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA), 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında İstanbul Boğazı'nda deniz dibi temizliği gerçekleştirdi.

Deniz Temiz Derneği (TURMEPA),yetkilileri ile dalgıçlar, "Deniz varsa hayat var" sloganıyla farkındalık yaratmak için Beşiktaş Meydanı'nda bir araya geldi.

Dip temizliği için dalgıçlar çuvallarla suya daldı. Bir süre sonra yüzeye çıkan dalgıçlar, deniz dibinden topladığı atık maddeleri kaldırımda sergiledi.

Toplanan maddeler arasında gözlük, kablo, yelpaze, batarya, mermi kovanı, alkol şişelerinin olduğu görüldü.

TURMEPA çevre projeleri sorumlusu Dağhan Mehmet Yazıcı, 30 yıldır denizi korumaya ve denizin önemini anlatmaya devam ettiklerini söyledi.

Kabotaj Bayramı'nda kısa bir süre de olsa dalgıçlarla denizde bir dip temizliği yaptıklarını anlatan Yazıcı, "Çok kısa bir dalış olmasına rağmen maalesef önemli miktarda atık çıktı. 30 yıldır en büyük hedefimiz tüm halkımıza, her yaştan herkese eğitimlerimizle, projelerimizle, farkındalık çalışmalarımızla denizi kirletmemeyi öğretmek. Çok kısa sürede çok ilginç atıklar çıkabiliyor denizlerden. Dolaysıyla en büyük hedefimiz denizleri hiç kirletmeyen bir nesil, toplum oluşturmak." dedi.

Kaynak: AA

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