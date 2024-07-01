Nijerya'da askeri helikopter düştü
Nijerya'da askeri helikopterin düştüğü bildirilirken, pilotun kazadan kurtulduğu belirtildi.
Nijerya Hava Kuvvetlerine (NAF) ait askeri helikopterin Kaduna eyaletinde düştüğü bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kaduna eyaletinde silahlı çetelere karşı operasyon için yola çıkan NAF'a ait helikopter, eyaletin Tami köyüne düştü.
Kazada, pilotun kurtulduğu öğrenildi.
NAF yetkilileri, helikopterin düşme nedeninin henüz bilinmediğini, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Kaynak: AA