Nijerya'da askeri helikopter düştü

Nijerya'da askeri helikopterin düştüğü bildirilirken, pilotun kazadan kurtulduğu belirtildi.

Nijerya'da askeri helikopter düştü

Nijerya Hava Kuvvetlerine (NAF) ait askeri helikopterin Kaduna eyaletinde düştüğü bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kaduna eyaletinde silahlı çetelere karşı operasyon için yola çıkan NAF'a ait helikopter, eyaletin Tami köyüne düştü.

Kazada, pilotun kurtulduğu öğrenildi.

NAF yetkilileri, helikopterin düşme nedeninin henüz bilinmediğini, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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