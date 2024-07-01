Aşırı sağcı siyasetçiye yasaklı Nazi sloganından ikinci kez para cezası

Aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) etkili isimlerinden Björn Höcke, Nazi dönemine ait 'yasaklı slogan' kullandığı gerekçesiyle ikinci kez para cezasına çarptırıldı.

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Aşırı sağcı siyasetçiye yasaklı Nazi sloganından ikinci kez para cezası

Almanya'da Halle Eyalet Mahkemesi, aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisinin Thüringen Eyalet Teşkilatı Başkanı Björn Höcke'yi, bilinçli şekilde Nazi dönemine ait 'yasaklı slogan' kullandığı gerekçesiyle ikinci kez para cezasına çarptırdı.

Mahkeme, Höcke'nin 'anayasaya aykırılık teşkil eden ve terör örgütlerine ait sloganları kullandığına' hükmetti. Bu nedenle Höcke'ye toplam 16 bin 900 bin avro ceza verildi.

Höcke, aynı slogan nedeniyle mayıs ayında da 13 bin avro para cezasına çarptırılmıştı.

Alman siyasetçinin avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak beraat kararı verilmesini istedi. Para cezası kararı temyiz edilebilecek.

Höcke, eylülde Thüringen'de düzenlenecek eyalet meclisi seçimlerinde AfD'nin liste başı adayı olarak yarışıyor. En az 6 ay hapis cezası alması durumunda Höcke'nin seçme ve seçilme hakkının elinden alınması ihtimali bulunuyor. Aşırı sağcı siyasetçi, ülkenin iç istihbaratı Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatınca da izleniyor.

Höcke'nin, Hitler'in Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisine (NSDAP) bağlı yarı askeri örgüt Sturmabteilung'un (SA) 'Her şey Almanya için' sloganını, yasak olduğunu bildiği halde kullandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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