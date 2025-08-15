New York'un İlk Müslüman Belediye Başkanı adayı TIME'a kapak oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

New York'un ilk Güney Asya kökenli Müslüman belediye başkan adayı olan 33 yaşındaki Mamdani, TIME dergisine röportaj verdi.

Genç siyasetçi, dergiye yaptığı açıklamada 'çevirisiz siyaset' felsefesini ve halka dokunan vizyonunu paylaştı. Mamdani, politik mesajların karmaşık jargonlarla, bürokratik ifadelerle ya da akademik dille sunulmasına karşı çıkıyor. Bunun yerine, halkın kendi yaşamından ve mücadelesinden izler bulabileceği, doğrudan anlaşılır bir dil kullanıyor.

SADECE POLİTİK VAATLERDE BULUNMUYOR

Mamdani, yalnızca politik vaatlerde bulunmuyor; halkın gündelik sorunlarını doğrudan hedefleyen somut çözümler üretiyor. Ulaşım, barınma, göçmen hakları ve ekonomik eşitsizlik gibi konularda geliştirdiği projeler, kampanyasının temel dayanak noktalarını oluşturuyor.

Sahada seçmenlerle kurduğu sıcak bağ, enerjik duruşu ve etkileyici hitabeti, onu klasik politikacı kalıplarından ayırıyor. Büyük bir halk desteği kazansa da, Mamdani’nin cesur duruşu zaman zaman sert eleştirilere, hatta antisemitik söylemlere hedef oluyor. Ancak o, bu tartışmaların gölgesinde kalmadan yoluna devam ediyor.

TIME, onu hem idealist hem de gerçekçi, klişelere sığmayan bir lider olarak tanımlıyor.

