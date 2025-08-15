Putin'den Kritik Zirve Öncesi İlginç Hareket

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tüm dünyanın gözü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Alaska’da yapılacak Ukrayna zirvesine çevrilmişken, Rus lider ilginç bir ziyarete imza attı.

Putin, bu akşamki zirve öncesinde, başkent Moskova'da çocuk hokey takımı oyuncularıyla bir araya geldi.

Trump ile Putin arasında yapılacak olan zirve Türkiye saati ile 22.30’da başlayacak.

Kaynak: AA